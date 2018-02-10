В Киевской области при столкновении легковушки и микроавтобуса два человека погибли, еще трое пострадали

Одна из травмированных находится в критическом состоянии в реанимации.

В Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса двое человек погибли и трое пострадали.

Читайте такжеНа Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой пострадало трое людейОб этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. «Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Ирпенской трассе: «Рено» вылетел на встречку в «Ивеко». Пассажирка и водитель «Рено» погибли мгновенно. Еще одна девушка в критическом состоянии в реанимации», - сказано в сообщении.

Микроавтобус «Ивеко» вынесло в кювет, двое его пассажиров пострадали.

«На спидометре «Рено» - 60 кмч. В салоне сильный запах алкоголя, сзади бутылки со спиртным и едой», - сообщается на странице сообщества.