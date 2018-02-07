Дело кровавого ДТП в Харькове суд будет рассматривать ускоренными темпами

По словам адвоката, такие темпы рассмотрения дела, как харьковского ДТП, случаются нечасто.

Первое рассмотрение по существу дела о ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, состоится 19 февраля.

Уже назначено 15 судебных заседаний, которые будут проходить чуть ли не ежедневно. Как отметила адвокат Екатерина Калюжная, которая представляет сторону наиболее пострадавшей в ДТП Оксаны Евтеевой и родителей погибшей Дианы Берченко, такие темпы рассмотрения дела случаются нечасто, передает ТСН.

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"Собственно, именно такой график рассмотрения дела я предполагала как наиболее вероятный, однако никак не ожидала, что заседания будут проходить ежедневно. Не исключаю вынесения приговора уже три месяца, а может, и быстрее. Обычно промежуток между судебными заседаниями в месяц, реже - две недели, поэтому слушаются дела годами", - отметила Калюжная.

Как сообщал УНИАН, во время заседания 7 февраля Киевский райсуд Харькова продлил Елене Зайцевой и Дронову Геннадию меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля 2018 года.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.