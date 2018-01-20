В Украине арестовали россиянина, подозреваемого в боевых действиях в Сирии

Жовтневый районный суд Запорожья избрал меру пресечения гражданину России Арифу Джабарову, которому на родине инкриминируют участие в боевых действиях на территории Сирии, в виде экстрадиционного ареста сроком два месяца - до 18 марта.

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Как сообщает Радио Свобода, суд принял такое решение поздно вечером 19 января. Ходатайство защитников Джабарова о незаконности содержания под стражей суд отклонил.

17 января Шевченковский районный суд Запорожья отклонил два ходатайства прокуратуры - о продлении срока ареста и применении содержания под стражей в отношении Джабарова. Однако уже 18 января сотрудники полиции задержали его при выходе из СИЗО, а прокуратура обратилась в Жовтневый районный суд Запорожья об избрании новой меры пресечения.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Запорожья арестовал Джабарова по запросу ФСБ России на 30 дней. Джабаров прибыл в Запорожье из Турции, где проживал с 2012 года. Перед этим он проживал в столице российского региона Башкортостан, Уфе.

В аэропорту он просил пограничников предоставить ему возможность обратиться в миграционную службу Украины с целью получения убежища, однако ему отказали. После этого Джабаров порезал себе вены и был задержан полицией.

На территории России ему инкриминируют часть 2 статьи 208 Уголовного Кодекса России (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных федеральным законодательством России, а также участие на территории иностранного государства в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством этого государства, с целью, противоречащей интересам Российской Федерации).