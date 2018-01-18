Экс-глава Пентагона: вклад России в победу над терроризмом в Сирии – нулевой

Российская Федерация ничего не сделала для победы над террористами «Исламского государства» в Сирии, в частности - при освобождении сирийской Ракки, заявил экс-министр обороны США Эштон Картер.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналу «Новое время». Бывший глава Пентагона подчеркнул, что освобождение Ракки от ИГ усилило позиции США в Сирии.

Читайте такжеПутин признал, что не все российские военные покинут Сирию«Никакая другая страна не смогла бы этого достичь, только США. То же самое — с Мосулом в Ираке. Мы и наши союзники в Ираке и Сирии преподнесли серьезный урок варварам. Вклад России в эти успехи — нулевой. Россия заявляла, что будет бороться с терроризмом в Сирии, но это осталось словами», - констатировал Картер.

По его убеждению, действия РФ в Сирии лишь «подливали масла в огонь войны», и конфликт в стране будет продолжаться.

«Так что гражданская война в ближайшем будущем не закончится, если только не будет достигнуто решение, которое отстранит Башара Асада от власти, необязательно насильственным путем. И тогда полномочия будут мирно переданы новому сирийскому правительству, чьей частью станет нынешняя оппозиция. Это сценарий, который Америка продвигала с самого начала, а россияне в свою очередь не сделали ничего для реализации этого плана», - резюмировал экс-министр обороны США.

Напомним, в сентябре прошлого года демократические силы Сирии освободили город Ракка от боевиков террористической организации "Исламское государство", который долгое время был оплотом для исламистов.

Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства", поскольку именно она стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористической организации. В январе 2014 го боевики выбили из города отряды повстанцев Сирийской свободной армии, а правительство Сирии потерял контроль над городом еще раньше - весной 2013 года.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 18 января 2018 года.