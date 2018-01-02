Не только Ноздровская: в полиции заявили о 18 убийствах за последние три дня в Украине

15:57, 02 января 2018
Происшествия
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За этот же период зафиксировано 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, которые стали причиной смерти.

Аброськин заявил, что за последние три дня в Украине произошло 18 убийств / фото УНИАН

За последние три дня дня (с 30 декабря по 1 января) в Украине произошло 18 убийств, среди которых и убийство юриста Ирины Ноздровской.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. 

"С 30.12.17 по 01.01.2018 года на территории государства совершено 18 убийств, из них в 12 (случаях) - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны; 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, из которых в 22 (случаях) - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны", – написал Аброськин.

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Он также отметил, что глава Нацполиции Сергей Князев взял на личный контроль проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства юриста Ирины Ноздровской, тело которой нашли 1 января в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. У девушки осталась дочь и пожилая мать.

2 января в Киеве проходила акция протеста под зданием областного управления Нацполиции из-за убийства Ноздровской. Протестующие требовали провести объективное расследование преступления и отставки руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова.

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Новость в сюжете: Убийство юристки Ирины Ноздровской
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