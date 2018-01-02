Князев взял под личный контроль раскрытие убийства Ноздровской

Проведение мероприятий по раскрытию убийства юриста Ирины Ноздровской взяли под личный контроль глава Национальной полиции Сергей Князев и на соответствующий контроль - министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, «не нуждаются в оглашении и обсуждении результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда. В настоящее время проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства, и лица или лиц, его совершивших».

Как сообщил Аброськин, создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

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«Просил бы «специалистов по раскрытию преступлений», которые сейчас комментируют и дают советы, остановиться. В свою очередь криминальная полиция не дает советов инженерам, журналистам, политическим деятелям, как делать свое дело. Дайте возможность нормально работать сотрудникам криминальной полиции. Мы - не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но, подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны», - заявил Аброськин.

Он также добавил: «К сведению всех «неравнодушных». С 30.12.17 по 01.01.2018 года на территории государства совершено 18 убийств, из них по 12 - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны; 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, из которых по 22 -подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны».

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Сегодня, 2 января, несколько сотен человек пришли к ГУ Нацполиции в Киевской области с требованиями передать столичным правоохранителям уголовное производство по факту убийства адвоката, поскольку не доверяют областной полиции. Они сформировали инициативную группу для общения с руководством главка.

Митингующие считают, что основной версией убийства является месть семьи Россошанского за то, что Ноздровская добилась того, что он был признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году.

Участники акции также считают, что к попыткам избежать наказания Россошанского причастен бывший председатель Вышгородского райсуда.