Резонансное убийство юристки Ноздровской: активисты назвали основную версию

15:30, 02 января 2018
Общество
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Тело Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди Россошанского.

Родственники Россошанського могут быть причастны к убийству Ноздровської / Скриншот

Активисты узнали от полиции, что основная версия в деле убийства юриста Ирины Ноздровской - возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Об этом сообщила "Украинской правде" киевский общественный деятель Лилия Коваленко.

По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

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Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.

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Новость в сюжете: Убийство юристки Ирины Ноздровской
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