Резонансное убийство юристки Ноздровской: активисты назвали основную версию
Тело Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди Россошанского.
Активисты узнали от полиции, что основная версия в деле убийства юриста Ирины Ноздровской - возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.
Об этом сообщила "Украинской правде" киевский общественный деятель Лилия Коваленко.
По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.
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Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.
Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.
1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.