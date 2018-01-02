Принесли шины и выкрикивают "Ганьба!": активисты под полицией Киевщины требуют найти убийц юристки Ноздровской (фото, видео)

Несколько сотен человек требуют от руководства полиции Киевской области передать столичной полиции уголовное производство по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской, поскольку не доверяют областной.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области, на улице Владимирской, 15.

Люди требуют от руководства областной полиции Киевской области передать расследование убийства адвоката Ноздровской в Киевскую полицию.

К участникам акции вышел руководитель областной полиции Дмитрий Ценов. Он сообщил, что следствием было изъято видео с около 20 камер наблюдения, установленных по маршруту, которым Ноздровська 29 декабря ехала из Киева в село Демидов, где она проживала.

Также Ценов добавил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти юриста.

По словам Ценова, уже сформирована следственная группа, которая расследует это дело.

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Люди, собравшиеся на акцию, потребовали передать дело киевской полиции, поскольку не доверяют областной. Также они решили создать инициативную группу, участники которой пойдут на переговоры с руководством областной полиции.

На акции также выступили односельчане Ноздровской, которые заявили, что версия о ее самоубийстве является абсолютно безосновательным, поскольку лично знали потерпевшую и уверены, что никаких причин причинить себе смерть у нее не было.

В частности, один из жителей Демидова сообщил, что Ноздровская собиралась вступить в брак с его сыном, и также заявил, что версию о самоубийстве нельзя рассматривать.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Вынесите приговор себе". Они выкрикивают "Ганьба!" и грозят зайти внутрь. Принесли шины, передает "Украинская правда".

Трансляция: Радио Свобода

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.