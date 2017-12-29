Суд постановил арестовать боевика, который пытал украинских военных

Печерский районный суд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога боевика незаконного вооруженного формирования "РИМ", который участвовал в военных действиях и пытал украинских военных.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

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«Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданин Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ", вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины», - написала она .

В свою очередь, в пресс-центре СБУ сообщили, что боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что боевик решил покинуть незаконную группировку и выехать на территорию, подконтрольную украинским властям. Он даже зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от Украины. Правоохранители задержали злоумышленника во время снятия в банкомате начисленной суммы.

Как сообщал УНИАН, помощник главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" был задержан 28 декабря в Луганской области.

Он подозревается в участии в деятельности в 2014 году террористической организации "ЛНР", в частности, в боевых действиях против сил АТО, а также в содержании, конвоировании и допросах пленных украинских военнослужащих .

Гражданину Ж. вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.