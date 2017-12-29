СБУ сообщает о задержании боевика "ЛНР", который допрашивал украинских заложников

28 декабря на территории Луганской области был задержан гражданин Украины, который подозревается в ведении боевых действий против ВСУ в составе террористической группировки.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"На территории Луганской области задержан гражданин Украины Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году принимал участие в террористической организации "ЛНР", где на должности "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также осуществлял незаконное удержание, конвоирование и допросы пленных украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

За совершение инкриминируемых гражданину Ж. преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискацией имущества.