В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку и протаранил киоск (фото, видео)
У водителя были явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.
В Голосеевском районе Киева Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбив трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.
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Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск, передает "Эспрессо".
Водителя задержали полицейские. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.
Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.
Видео: Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, 26 декабря в городе Вишневое, что под Киевом, грузины под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.