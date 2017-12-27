В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку и протаранил киоск (фото, видео)

В Голосеевском районе Киева Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбив трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.

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Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск, передает "Эспрессо".

Водителя задержали полицейские. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.

Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

Видео: Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в городе Вишневое, что под Киевом, грузины под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.