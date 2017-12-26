Под Киевом водитель "под кайфом" сбил женщину с детской коляской: стало известно о состоянии пострадавшей (видео)

В Вишневом водитель-наркоман сбил на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Уже известно, что водитель был под воздействием наркотиков.

В Сеть попало видео, на котором темно-синяя иномарка с еврономерами вылетает на встречку на большой скорости, за ней гонятся полицейские, говорится в сюжете ТСН.

Иномарка делает странный маневр, после которого грузовик впереди машины с регистратором, который все и снял, резко тормозит. На тротуаре лежит недвижимое тело, несколькими метрами дальше – разбитая детская коляска. Эти кадры сняты уже на мобильный телефон.

Женщину, которую сбили прямо на тротуаре, зовут Ольга. Она шла на прогулку с полуторагодовалым сыном и 11-летней соседкой. Именно на Олю пришелся основной удар. Она в реанимации, ее состояние врачи не комментируют. Детей срочно транспортировали в больницу "Охматдет". Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Водителя и пассажира синей иномарки задержали прямо на месте. Оба оказались гражданами Грузии. Имели проблемы с законом, один и сейчас находится под следствием за многочисленные кражи.

Читайте такжеДТП на Полтавщине: при столкновении микроавтобуса и грузовика один человек погиб, еще один травмирован (фото)

Муж потерпевшей женщины по телефону рассказал, что семья до сих пор не может оправиться от шока. Возле детей в "Охматдете" все время дежурят его мама и сестра. Жена уже в сознании, у нее сложный перелом таза и травма головы, к ней в реанимацию его пустили лишь на несколько минут.

Завтра состоится консилиум, на котором столичные врачи будут решать, можно ли транспортировать Олю в Киев.