В Запорожье в результате взрыва в общежитии погибли два человека

В Запорожье в общежитии мужчина и женщина погибли в результате взрыва. Погибшему оторвало руку. Об этом сообщает 061.ua.

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В общежитии по адресу ул. Бородинская, 4а ударной волной выбило окно в одной из комнат первого подъезда. Полицейские вызвали спасателей, поскольку вход в помещение был заблокирован.

По предварительной информации, взорвалась граната. Погибший мужчина был ранее судим за убийство и за хранение оружия. В 2012 году он выстрелил женщине в голову, однако у пострадавшей претензий не было, поэтому мужчину наказали только за хранение оружия.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в многоэтажке в Днепре прогремел взрыв, был ранен полицейский.