Языковой скандал во Львове: экс-бойца АТО вытолкали из ресторана за недовольство российской музыкой
Бывшего бойца добровольческого батальона вытолкали из ресторана после просьбы не ставить русскоязычные песни.
Бывший боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Владимир Гапун, который стал участником языкового конфликта в одном из львовских ресторанов, подал заявление в полицию на действия охраны заведения. Об этом он рассказал "Обозревателю".
Мужчина пояснил, что 2 декабря для общения со своими побратимами избрал львовский ресторан "Старгород". Сделав и оплатив заказ, они услышали, что в заведении звучат русскоязычные песни. Гапун подошел к диджею и предложил ему плату за то, чтобы тот не ставил подобную музыку. Спустя несколько минут к нему и к его товарищам подошли охранники, которые, заломив руки, вывели их из заведения и вызвали полицию.
"Мы действовали очень мирно, очень адекватно, никого не провоцировали. Я подошел к диджею на второй этаж и предложил ему заплатить за то, чтобы он не ставил больше русскоязычные песни. Это было не требование, а просьба. Потом подошли охранники, начали ломать мне и моему побратиму руки, ничего не объясняли. Вывели нас на улицу, приперли к стене и вызвали полицию. Мы сознательно не оказывали никакого сопротивления, спокойно вышли с ними на улицу. Мы дождались полиции, которая надела на нас наручники, отвезла в участок, а потом сразу отпустила", - рассказал он.
Читайте также"Харьков - русский город?": заведения первой столицы шокировали журналистов отсутствием украинского языка (видео)
Гапун также добавил, что он и его побратимы не были одеты в военную форму и никак не афишировали, "что мы имеем какое-то отношение к войне". "Если бы мы были в форме, мы не могли бы заказывать алкоголь. Мы пришли в штатском, мы хотели просто отдохнуть", - пояснил он.
Доброволец признал: возможно, русскоязычные песни звучат в ресторане на вполне законных основаниях, но "наше возмущение этими песнями связано с тем, что четвертый год идет война с Россией, и мы должны понимать, что пропаганда российской культуры, тем паче в таком городе, как Львов, просто недопустима", - заявил он.
Гапун рассказал, что не имеет статуса участника боевых действий. "Я воевал добровольцем в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", который затем вошел в состав 93 бригады", - пояснил он.
По его словам, "через побратима" он передал свое заявление в полицию "в отношении незаконных действий охранников заведения, которые были применены в отношении меня". Кроме того, Гапун намерен выяснить, "все ли охранники оформлены официально, потому что их там было очень много". А также получить видеозапись "дебоша".
В этом контексте Гапун рассказал, что его побратимы обратились в администрацию ресторана с просьбой предоставить видео, но там ответили, что видеозапись якобы не велась. "Это лишнее доказательство того, что администрация пытается отмазать свои неправомерные действия в отношении меня", - убежден он.
Руководство ресторана на связь с журналистами не выходит и инцидент не комментирует.
Как сообщал УНИАН, ранее в харьковском супермаркете кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, заявив, что "Харьков – это Россия".