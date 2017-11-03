"Харьков – это Россия": в украинском супермаркете вспыхнул языковой скандал

В харьковском супермаркете кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, заявив, что "Харьков – это Россия". Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил историк и активист Станислав Федорчук.

По его словам, сам боец родом из Донецка и недавно демобилизовался из рядов ВСУ.

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"Он пришел в кассу и спросил спокойно у кассирши умеет ли она обслуживать на украинском. Спокойно спрашивает, на русском, между прочим. Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык - русский, ждет российские танки, которые скоро приедут и отпадет всякая необходимость в украинском. Потому что Харьков - это же Россия, если кто не в курсе. Результат: кассирша оздоровлена десятком яиц", - написал Федорчук, добавив, что на место инцидента была вызвана полиция.

Как сообщал УНИАН, ранее киевские рестораны и кафе обязали печатать меню на украинском языке. На территории Киева все названия учреждений, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления выполняются на государственном языке и на усмотрение владельца такой информации, английском и любом другом языке.