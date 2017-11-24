Из аэропорта "Киев" эвакуировали около 250 человек после очередного сообщения о минировании

17:41, 24 ноября 2017
Происшествия
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На место инцидента выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа района, взрывотехники и кинологи.

О заложенной взрывчатке сообщил человек / фото УНИАН

Правоохранители проверяют сообщение о минировании аэропорта «Киев» («Жуляны»).

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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, «в 16.20 на рабочий телефон аэропорта «Киев» позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке на его территории. По указанному адресу выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа района, взрывотехники и кинологи. Эвакуированы около 250 человек. Проводится проверка».

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #аэропорт Жуляны#минирования в Киеве