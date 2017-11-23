"Минирование" киевского клуба перед концертом Hurts оказалось ложным, британцы выступят без разогрева

22:39, 23 ноября 2017
Происшествия
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Ранее все посетители клуба, где должен состояться концерт Hurts, на время работы взрывотехников и сотрудников Национальной полиции были эвакуированы из здания.

Концерт будет без группы разогрева / Õllesummer

Информация о минировании здания столичного клуба Stereo Plaza, где был запланирован концерт британской группы Hurts, не подтвердилась. Зрителей начали запускать в зал. Об этом говориться в сообщении клуба в Facebook.

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«Начали запуск зрителей. Концерт будет без группы разогрева», - сказано в сообщении. Как сообщал УНИАН, ранее сегодня аноним сообщил о минировании здания клуба Stereo Plaza и станции метро «Васильковская».

Все посетители клуба на время работы взрывотехников и сотрудников Национальной полиции были эвакуированы из здания.

Позже стало известно, что взрывоопасных предметов на ст. метро «Васильковская» не обнаружено.

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Теги: #минирование в Киеве#концерт группы Hurts