Вместе со станцией "Васильковская" в Киеве "заминировали" еще и торговый центр

Столичная полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра в Голосеевском районе и станции метро «Васильковская».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в торговом центре и станции метро «Васильковская» в Голосеевском районе», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что информация о взрывчатке по адресам поступила в течение десяти минут.

«На места сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа района, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели», - добавили в полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Полиция устанавливает звонившего.

Как сообщал УНИАН, около часа назад на странице «Киевского метрополитена» в Facebook сообщили, что станция "Васильковская" закрыта на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.