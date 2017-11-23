В Киеве закрыли станцию метро "Васильковская" из-за сообщения о минировании

19:36, 23 ноября 2017
Происшествия
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Cтанция закрыта из-за анонимного звонка о минировании.

tov_tob.livejournal.com

В Киеве станция "Васильковская" синей ветки метрополитена закрыта на вход и выход. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В сообщении сказано, что станция закрыта из-за анонимного звонка о минировании.

Как сообщал УНИАН, в Киеве у станции метро "Нивки" разгромили лотерейные киоски.

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Теги: #минирование метро в Киеве#в Киеве закрыто метро