В Киеве закрыли станцию метро "Васильковская" из-за сообщения о минировании

В Киеве станция "Васильковская" синей ветки метрополитена закрыта на вход и выход. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В сообщении сказано, что станция закрыта из-за анонимного звонка о минировании.

Как сообщал УНИАН, в Киеве у станции метро "Нивки" разгромили лотерейные киоски.