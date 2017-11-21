В Киеве избили и ограбили начальника подразделения полиции - СМИ
Руководителя одного из терподразделений полиции избили и ограбили в Киеве.
В понедельник вечером, 20 ноября, в центральный госпиталь МВД с травмами был госпитализирован пострадавший во время нападения, которое произошло двумя днями ранее. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.
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По его информации, речь идет о руководителе одного из территориальных подразделений Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" (ЦОП).
Отмечается, что неизвестные избили и ограбили его. Что именно из личных вещей забрали преступники - пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 18 августа в Киеве неизвестные похитили служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Фацевича.