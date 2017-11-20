На Житомирщине раненый грабителями предприниматель длительное время не мог остановить авто для помощи

На Житомирщине раненый нападавшими человек из Винницкой области, ювелир, длительное время не мог остановить водителей и взывал о помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, один из мужчин, который был ранен нападавшими, что вчера отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн, длительное время не мог остановить водителей и взывал о помощи.

Сейчас он находится в одной из больниц области и получает лечение. Мужчина возмущается, что столкнулся с человеческим равнодушием, когда лежал раненым. Чтобы как-то привлечь внимание людей, он сделал несколько выстрелов из травматического оружия: поскольку при нем был травматический пистолет, он начал стрелять в воздух. После этого выстрелы услышали люди, которые находились в соседнем кафе, они и вызвали медиков для раненого. Правоохранители не исключают, что это нападение было спланировано заранее. Чтобы задержать злоумышленников, пока полиция объявила план перехват. Розыскные мероприятия по поиску злоумышленников продолжаются.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине полиция устанавливает личности нападавших, которые вчера отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн.