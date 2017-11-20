На Житомирщине со стрельбой ограбили предпринимателей: украли 30 килограммов золотых изделий на 15 миллионов

В Житомирской области полиция устанавливает личности нападавших, которые вчера отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 19 ноября в Бердичевском районе неизвестные напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота. В результате нападавшие завладели ценностями и ранили пассажира.

«ЧП произошло около 20.00 на автодороге «Житомир - Могилев-Подольский» в поселке Гришковцы Бердичевского района. Нападавшие, точное количество которых сейчас устанавливают, передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены, они заблокировали движение автомобиля Volkswagen на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако злоумышленники нанесли ему огнестрельное ранение в ногу», - уточнили в полиции.

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Водителя и автомобиль Volkswagen нападавшие захватили с собой, но через 4-5 км бросили на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках. Оставшегося на месте происшествия раненного пассажира увидели другие участники дорожного движения и вызвали медиков.

Как установили полицейские, пострадавшие являются жителями Винницы, они в течение этих нескольких дней находились в Киеве как участники выставки ювелирных изделий.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Бердичевского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области. В ходе первоочередных действий по раскрытию этого преступления было начаты специальные мероприятия полиции. Соответствующие ориентировки со сведениями о транспортных средствах, на которых могут передвигаться подозреваемые, разосланы в соседние регионы.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственно-розыскные мероприятия продолжаются.

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