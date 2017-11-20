Пентаграмма, свечи и черная курица: в Одесской области троих иностранцев подозревают в ритуальном убийстве (фото)

В Одесской области правоохранители задержали троих иностранцев, подозреваемых в совершении ритуального убийства. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в конце прошлой недели в Овидиопольском районе области. Отмечается, что случившееся удивило даже опытных оперативников.

В частности, по предварительным данным, речь идет о ритуальном убийстве. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне.

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По словам начальника полицейского главка Дмитрия Головина, на месте, где лежало обгоревшее тело, была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, также была обнаружена черная курица, задушенная «ритуальной петлей» и проткнутая клинком.

«Также были другие жуткие вещи больной фантазии. Настораживало то, что по следам было понятно – действовала группа, а не один психопат, поэтому сразу немедленно включились всеми имеющимися ресурсами для раскрытия этого резонансного преступления по горячим следам», - отметил Головин.

При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось установить личности подозреваемых за короткий срок и задержать их.

Пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила УНИАН, что задержаны трое мужчин 1993, 1995 и 1986 годов рождения.

По ее словам, завтра им будет избрана мера пресечения, также решается вопрос о сообщении в подозрении по ч. 2 п. 12 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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