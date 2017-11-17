С ножом в груди: в Киеве нашли мертвой 15-летнюю девушку (фото, видео)

20:24, 17 ноября 2017
Происшествия
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Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии. Одной из версий является самоубийство.

Девушку нашла мертвой ее мать / фото npu.gov.ua

В Соломенском районе столицы на улице Нововокзальной в квартире найдена мертвой 15-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что тело ребенка с ножевым ранением груди обнаружила ее мать.

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"Женщина рассказала, что когда вошла в квартиру, обнаружила на полу мертвую дочь с ножом в груди. Известно, что девушка училась на парикмахера в одном из учебных заведений столицы", - говорится в сообщении.

Мать отметила, что до этого случая девушка уже несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.

Врачи, прибывшие по адресу, констатировали на месте смерть несовершеннолетней.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

фото npu.gov.ua
фото npu.gov.ua

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Теги: #самоубийство в Киеве#девушку нашли мертвой#нож в груди