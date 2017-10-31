Во Львове автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком

В львовском районе Сыхове автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции области Светлану Добровольскую.

Отмечается, что ДТП случилось на проспекте Красной Калины в 13:15. Женщина с ребенком в коляске переходили дорогу по пешеходному переходу, где на них совершил наезд автомобиль Daewoo.

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Двухлетнюю девочку забрали в больницу, ее осматривают медики. Женщина, по предварительной информации, не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН ранее, в селе Миртюки, Стрыйского района на Львовщине сегодня в 11.20 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 10-летняя дочь.