В Киеве похитителям масла из супермаркета грозит пять лет тюрьмы

В Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в краже сливочного масла. Как сообщает полиция Киева, супруги украли 19 пачек масла на сумму 1,5 тысяч гривен в одном из столичных супермаркетов.

Читайте такжеВо Львове похитителям масла грозит до 12 лет тюрьмы

Они спрятали масло в сумку и пытались пройти мимо кассы. Злоумышленников задержали охранники супермаркета и вызвали полицию. Задержанные оказались жителями Киева. Во время общения с полицией они признались в содеянном.

Выяснилось также, что супруги должны находиться под круглосуточным домашним арестом за аналогичные преступления в Киеве. Начато уголовное производство по части 2 статьи 15, части 2 статьи 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Супругам грозит до пяти лет тюремного заключения. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, в феврале во Львове на скамье подсудимых оказались участники преступной группы, которые похитили с завода 20 тонн масла стоимостью свыше 1 миллион гривен. Им грозило до 12 лет тюрьмы.