Во Львове похитителям масла грозит до 12 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвиняемые под видом оказания услуг по перевозке грузовым автомобилем заехали на территорию Хмельницкого завода "Молочный визит", где загрузили автомобиль продукцией завода (сливочным маслом), всего около 20 тонн.

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В дальнейшем, покинув территорию завода, злоумышленники вместо того, чтобы доставить эту продукцию в Житомирскую область, реализовали ее на территории Львова.

В ноябре прошлого года злоумышленники были задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.