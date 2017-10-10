Возле Винницы на дороге не разминулись бронетранспортер и иномарка, есть пострадавшие (видео)
19:39, 10 октября 2017Происшествия
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Пострадал водитель иномарки, у него повреждение позвоночника.
Близ Винницы на дороге не разминулись бронетранспортер и иномарка, есть пострадавшие
Произошло ДТП с участием военных. Близ Винницы на дороге не разминулись бронетранспортер и иномарка, есть пострадавшие. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Военная машина в составе колонны выехала с второстепенной дороги на главную, не предоставив преимущество легковушке и столкнулась с ним. Пострадал водитель иномарки, у него повреждение позвоночника. Он в тяжелом состоянии в больнице.
БТР выезжал из воинской части. Очевидцы говорят, колонна двигалась без всякого сопровождения.
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