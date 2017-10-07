В Турции перевернулся автобус с туристами: трое погибших и десять раненых
21:42, 07 октября 2017Мир
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В полиции подчеркнули, что автобус находился в хорошем состоянии. Водитель был задержан.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня около города Анталья в Турции перевернулся автобус с иностранными туристами, в результате чего погибли трое граждан Германии. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.
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Отмечается, что кроме трех погибших, еще десять человек были ранены в ДТП. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Среди раненых оказался и ребенок возрастом в один год. Все пострадавшие уже доставлены в больницы.
По сообщениям, микроавтобус врезался в дерево и перевернулся. Водитель был задержан.
В полиции подчеркнули, что автобус находился в хорошем состоянии.
Только одна из пасажиров - немецкая туристка пережила аварию без существенных травм.
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