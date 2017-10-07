В Турции перевернулся автобус с туристами: трое погибших и десять раненых

Сегодня около города Анталья в Турции перевернулся автобус с иностранными туристами, в результате чего погибли трое граждан Германии. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

Читайте такжеВице-премьер Киргизии разбился в ДТП

Отмечается, что кроме трех погибших, еще десять человек были ранены в ДТП. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Среди раненых оказался и ребенок возрастом в один год. Все пострадавшие уже доставлены в больницы.

По сообщениям, микроавтобус врезался в дерево и перевернулся. Водитель был задержан.

В полиции подчеркнули, что автобус находился в хорошем состоянии.

Только одна из пасажиров - немецкая туристка пережила аварию без существенных травм.