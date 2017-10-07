В Одессе рецидивист сбежал от конвоиров СИЗО во время осмотра в тубдиспансере

В Одессе полиция разыскивает сбежавшего из СИЗО арестанта. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 6 октября арестанта, 1988 года рождения, из Одесского следственного изолятора в сопровождении охраны вывезли в город и доставили в противотуберкулезный диспансер.

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Как уточнили в главке, мужчину направили в указанное медицинское учреждение для проведения обследования.

«Воспользовавшись тем, что конвоиры отвлеклись, рецидивист сбежал прямо из диспансера. В настоящее время принимаются меры по установлению его места нахождения и задержания», - отметил представитель управления.

По данным источника, разыскиваемый неоднократно судим за кражи.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине во время работ на заводе сбежал преступник-рецидивист.