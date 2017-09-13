На Харьковщине во время работ на заводе сбежал преступник-рецидивист

В Харьковской области разыскивают ранее неоднократно судимого, осужденного, который сбежал 12 сентября во время выполнения работ на заводе в городе Змиев. Об этом сообщила полиция Харьковщины на своей странице в Facebook.

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Осужденный Коробка Максим Владимирович среднего телосложения, у него русые волосы и карие глаза. Ему 32 года, рост 187 см.

"Особые приметы: на предплечье левой руки татуировка в виде изображения змеи, на плече левой руки татуировка в виде абстракции, на внутренней поверхности плеча с левой стороны татуировка в виде иероглифов", – говорится в сообщении.

При наличии любой информации, полиция просит сразу сообщить.

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Как сообщал УНИАН, на Харьковщине мужчина организовал агентурную сеть по заданию российских спецслужб.