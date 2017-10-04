Трагедия под Калиновкой напугала жителей возле других артскладов: охраняют территории и составляют план действий
19:19, 04 октября 2017Происшествия
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Как эвакуировать людей из этих глухих лесов, рассуждают и черниговские чиновники.
Трагедия под Калиновкой напугала жителей сел возле артскладов на Ичнянщине / скришот
Территория арсенала на Ичнянщине одна из крупнейших в Украине - 600 гектаров.
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Жителей ближних сел пристально следили за событиями в Калиновке. Люди уже планируют свои действия в случае повторения трагедии и сами взялись за охрану территории: информируют правоохранителей о всех чужих и подозрительных.
Как эвакуировать людей из этих глухих лесов, рассуждают и черниговские чиновники.
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