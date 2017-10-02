У Порошенко дали понять, что не собираются увольнять Муженко за взрывы в Калиновке

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины Ирина Луценко (фракция БПП) заявляет о нецелесообразности "обезглавливания армии" во время войны.

Об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов, вероятно, в ответ на заявление фракции "Народный фронт" относительно персональной ответственности начальника Генерального штаба Виктора Муженко за взрывы на складе боеприпасов возле Калиновки.

"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне, без доказательств и без соответствующих выводов", - сказала она, и призвала коллег "не говорить глупостей".

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Луценко подчеркнула, что за ситуацию в Балаклее, где ночью 23 марта этого года начали взрываться боеприпасы и возник пожар, ответственность "понесли 80 военнослужащих и военных чинов".

По ее словам, за ситуацию в Сватово, где на военном складе 29 октября 2015 года возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов, понесли ответственность "40 военнослужащих".

"Мы настаиваем на том, чтобы только после детального расследования были сделаны выводы, определены виновные и определено наказание. Основная рабочая версия, о которой заявляет военная прокуратура, - это диверсия", - отметила Луценко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины возле г. Калиновка Винницкой области.

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По предварительным данным, пострадали два человека. Была проведена эвакуация более 30 тыс. людей из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).