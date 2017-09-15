Из авиационного университета в Киеве эвакуировали всех студентов из-за подозрительной сумки (фото)
16:00, 15 сентября 2017Происшествия
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По предварительной информации от самих студентов, в сумке находились гранаты.
В НАУ из-за подозрительной сумки эвакуировали студентов / Киев Оперативный
В пятницу, 15 сентября, в одном из помещений Национального Авиационного Университета студенты нашли подозрительную сумку. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Студенты сообщали, что в сумке находятся гранаты / Киев Оперативный
По предварительной информации от самих студентов, в сумке находились гранаты.
В НАУ из-за подозрительной сумки эвакуировали студентов / Киев Оперативный
"Студентов эвакуировали, а на место вызвали бойцов ГСЧС, взрывотехников и полицию", - говорится в сообщении.
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Позже выяснилось, что подозрительные предметы не представляют угрозы.
Как сообщал УНИАН, в регионах РФ из-за звонков о минировании эвакуировали тысячи людей. Российские правоохранители утверждают, что звонят из Украины.
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