В Днепре в результате ночной стрельбы ранены трое мужчин (фото)

13:55, 17 августа 2017
Происшествия
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Состояние пострадавших средней тяжести. Один мужчина получил ранение кисти руки, у двух других - ранения грудной клетки. 

Ведется расследование / informator.dp.ua

В Днепре на проспекте Мира возле супермаркета «Брусничка» в результате ночной стрельбы ранены трое мужчин. Как сообщили в городском отделе полиции Днепра, стрельба произошла в 00:30 четверга. Неизвестные стреляли резиновыми пулями. В настоящее время проводится расследование.

Неизвестные стреляли резиновыми пулями / informator.dp.ua

Как отметили в пресс-службе Днепровского горсовета, раненых доставили в областную больницу имени Мечникова сотрудники коммунального предприятия горсовета «Муниципальная стража».

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Состояние пострадавших средней тяжести. Один мужчина получил ранение кисти руки, у двух других - ранения грудной клетки. Их жизни ничего не угрожает.

Стрельба в Днепре / informator.dp.ua

Как сообщал УНИАН, сегодня в Шевченковском районе Киева на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места черным автомобилем.

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Теги: #стрельаб в Днепре#ночная перестрелка в Днепре