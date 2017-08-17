В Днепре в результате ночной стрельбы ранены трое мужчин (фото)

В Днепре на проспекте Мира возле супермаркета «Брусничка» в результате ночной стрельбы ранены трое мужчин. Как сообщили в городском отделе полиции Днепра, стрельба произошла в 00:30 четверга. Неизвестные стреляли резиновыми пулями. В настоящее время проводится расследование.

Как отметили в пресс-службе Днепровского горсовета, раненых доставили в областную больницу имени Мечникова сотрудники коммунального предприятия горсовета «Муниципальная стража».

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Состояние пострадавших средней тяжести. Один мужчина получил ранение кисти руки, у двух других - ранения грудной клетки. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Шевченковском районе Киева на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места черным автомобилем.