Стрельба по предпринимателю в центре Киева: в сети появилось видео, введен план "Перехват"

В Шевченковском районе Киева на улице Зоологической неизвестный стрелял в мужчину. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся с места черным автомобилем. Об этом сообщила в Facebook спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Все наряды ориенованы на розыск и задержание стрелка, который, по словам свидетелей, скрылся в темном автомобиле. Введен план «Перехват». На место прибыли врачи «скорой», которые предоставляют пострадавшему медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

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Проводится осмотр места происшествия, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

Правоохранители установили личность раненого мужчины: он - частный предприниматель, 1989 г.р. По словам свидетелей, прозвучало несколько выстрелов: вероятно, стреляли из травматического оружия. При этом нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами.

На данный момент, состояние пострадавшего стабильное. По уточненной информации врачей, проникающих ранений у мужчины нет, зато есть ссадины и ушибы. Кроме того, открытое уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы.