На Донетчине во время дежурства на блокпосту умер полицейский

15:34, 11 августа 2017
Происшествия
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Во время дежурства 42-летнему мужчине стало плохо.

Мужчине вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер / фото: УНИАН

В Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей на блокпосту умер 42-летний полицейский.

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Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, сегодня во время несения службы на Марьинском блокпосту полицейскому стало плохо. Коллеги оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховской больнице он умер.

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