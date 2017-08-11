На Донетчине во время дежурства на блокпосту умер полицейский

В Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей на блокпосту умер 42-летний полицейский.

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Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, сегодня во время несения службы на Марьинском блокпосту полицейскому стало плохо. Коллеги оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховской больнице он умер.