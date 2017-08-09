В киевском метро умер человек

В столичном метрополитене в вестибюле станции метро "Дарница" сегодня утром умер пожилой мужчина.

Как рассказали в подземке, мужчина 1944 года рождения приехал на станцию, вышел из вагона, дошел до вестибюля и там ему стало плохо, передает Сегодня.

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На место сотрудники станции вызвали "скорую". Медики приехали быстро, но уже ничем помочь не смогли – мужчина умер. Скорее всего, у него возникли проблемы с сердцем.

На место работают сотрудники полиции, о причине смерти станет известно после проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Киеве под поездом метро возле станции "Дарница" погиб мужчина в результате падения на рельсы.