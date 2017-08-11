В киевской многоэтажке загорелась квартира: люди выпрыгивали из окон, трое погибших (фото)

В Шевченковском районе Киева горит квартира в многоэтажке, ликвидация пожара продолжается, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, один из погибших - мужчина - выпрыгнул из окна горящей квартиры.

"Спасатели долго не могли попасть в квартиру из-за бронированных дверей, долго устанавливали автолестницу. В квартире обнаружили тела еще двух человек, их личности устанавливаются. Пожар пока локализован, но не ликвидирован. Работают 4 единицы основной и спецтехники и около 20 человек личного состава", - сообщила спикер управления Светлана Водолага в єфире "112 Украина".

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По словам соседей, хозяйка квартиры - женщина-инвалид, взявшая к себе на проживание квартирантов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате взрыва погибла женщина.