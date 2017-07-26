В Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке (фото, видео)

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом в Facebook сообщает "Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа".

"Только что в доме номер 12 по ул Бурмистренко на первом этаже произошел взрыв, разрушены перекрытия, есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

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На данный момент стало известно, что из-за взрыва в киевской многоэтажке погибла женщина. Произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажом, без последующего горения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. О пострадавших пока не сообщается.

Кроме того, предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Мощность взрыва была очень высокая: стёкла разбросаны на 10 метров.