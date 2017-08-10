В Полтаве на пляже произошла стрельба: есть погибший, ранен ребенок - СМИ (фото)
На пляже произошла ссора мужчин, которая переросла в вооруженный конфликт.
В Полтаве на пляже на берегу Ворсклы произошла стрельба. В результате тяжелые ранения получили мужчина и ребенок. На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, а медики приступили к реанимации, передает "Полтавщина".
Сообщается, что пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман якобы арендовал участок на пляже. К Марченко подошёл человек с другой части пляжа и возникла ссора. После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой.
В то же время отмечается, что Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер.
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"По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер. Дробь попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108", - сказано в сообщении.
На данный момент нельзя утверждать, кто именно пострадал. По сообщению пресс-службы патрульной полиции, стрелявший задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Очевидцы сообщают, что среди отдыхающий возникла ссора. Сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин «Сайга».