В Николаевской области 15-летний подросток изнасиловал 17-летнюю девушку

В Очакове Николаевской области по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки задержали 15-летнего подростка.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, девушку без сознания нашли 30 июля около 08:00 на территории базы отдыха. С места происшествия пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Читайте такжеПодозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки задержали в Николаеве (фото, видео)

"При осмотре медицинские работники установили, что 17-летняя девушка на теле имеет явные признаки физического насилия и изнасилования", - сообщили в полиции. Правоохранители установили, что девушку изнасиловал ее несовершеннолетний знакомый - 15-летний местный житель, с которым накануне вечером она отдыхала на дискотеке. В течение нескольких часов место его нахождения полицейские установили.

Следственным отделом начато уголовное производство по признакам преступления ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.