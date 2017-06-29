В Харьковской области осудили мужчину, который несколько дней держал в плену и насиловал 17-летнюю девушку

Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 38-летнего жителя с. Рубежное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура доказала в суде, что в новогоднюю ночь харьковчанин похитил с улицы несовершеннолетнюю девушку. Он подошел к ней сзади, приставил к горлу нож и заставил пойти с ним. Мужчина привел девушку к одному из дачных домов, где он временно проживал без ведома хозяев. Похититель удерживал свою жертву в холодном сыром помещении со связанными руками и ногами, неоднократно насиловал. 4 января девушке удалось убежать", - рассказали в прокуратуре.

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В ходе расследования установлено, что накануне похищения злоумышленник топором выбил замок в одном из дачных домов, где и поселился. Кроме того, в этот же вечер он обокрал сельский магазин. Человек через окно проник внутрь магазина и вынес оттуда тепловентиляторы, мультиварку, белье, средства гигиены, продукты питания, сладости, сигареты и прочее. Общая сумма украденного составила более 4 тысяч гривень.

"Следующей ночью злоумышленник обокрал соседней дачный дом. Его добычей стали телевизор и радиоприемник. Жил похититель на чужой даче с 24 декабря 2015 по 4 января 2016 года.

Мужчину признали виновным в похищении человека и незаконном лишении свободы, изнасиловании несовершеннолетней, незаконном проникновении в жилище и краже с проникновением, совершенной повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.