В Киевской области поезд смертельно травмировал женщину в наушниках

В Киевской области на переезде поезд смертельно травмировал женщину в наушниках.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью ПАО «Украинская железная дорога».

«22 июля в 20:17 во время следования поезда №287 Чернигов - Белгород-Днестровский на переезде станции Тарасовка смертельно травмирована женщина. Машинист звуковыми сигналами предупредил об опасности, но женщина не реагировала, потому что была в наушниках», - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что эта ситуация вызвала задержку трех поездов дальнего следования: №117 Киев-Черновцы, №49 Киев-Трускавец, № 143 Киев - Ивано-Франковск. Задержка движения составила 17 минут, но на конечные остановки поезда прибыли по графику.

Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и быть внимательными.