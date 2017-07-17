В Киеве ликвидировали склад с фальсифицированным элитным алкоголем на сумму почти 5 миллионов гривень
Продукция реализовывалась через интернет с помощью почтовых сервисов.
В Киеве выявлены и ликвидированы подпольные склады, где осуществлялось хранение и продажа контрафактной алкогольной продукции.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
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«В ходе проведения обысков складских помещений на территории Соломенского района города Киева, а также транспортных средств, было изъято почти 4 тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца. Общая стоимость изъятого составляет около 5 млн гривен», - говорится в сообщении.
Указанная продукция реализовывалась через сеть интернет с помощью почтовых сервисов.
В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза изъятой продукции.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.