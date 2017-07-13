На Житомирщине из-за оползня во время прокладки подземного газопровода травмированы двое рабочих

На Житомирщине в Олевске из-за сдвига почвы травмированы два человека, полиция проводит проверку. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в Олевске полицейские проверяют обстоятельства травмирования двух человек из-за оползня. 12 июля в отделение полиции поступило сообщение о том, что во время выполнения подземных работ двух людей присыпало землей. Работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободили их из-под завала, а медики оказали необходимую помощь. Один из мужчин госпитализирован. Полицейские начали уголовное производство.

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"На месте происшествия, куда прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, установлено, что на одной из улиц Олевска обществом проводились работы по прокладке подземного газопровода. Около 17.00 произошел сдвиг почвы и под массой земли оказались два мастера предприятия, 1983 и 1962 годов рождения. Спасатели местной части ГСЧС вытащили обоих мужчин, младшего из них госпитализировали в больницу из-за полученных травм. Ему оказывается необходимая медицинская помощь",- рассказали в полиции.

По указанному факту продолжается проверка. Предварительная правовая квалификация события – ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине мужчина травмировался, упав с аварийного балкона.