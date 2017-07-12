На Житомирщине мужчина травмировался, выпав из аварийного балкона

В Житомирской области выясняют обстоятельства падения мужчины с аварийного балкона третьего этажа дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 11 июля в Коростенский отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации с улицы без сознания. На месте происшествия правоохранители выяснили его личность, а потом обстоятельства травмирования. Продолжается проверка.

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«ЧП произошло около 21.20 на одной из улиц. Предварительно установлено, что 37-летний житель райцентра выпал с балкона собственной квартиры, расположенной на третьем этаже. По словам очевидцев, мужчина вышел вечером покурить, взялся за поручни и упал вместе с ними. Пострадавший получил серьезные травмы и в бессознательном состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы», - рассказали в полиции подробности трагического случая.

Известно, что балкон находился в аварийном состоянии. В настоящее время по данному факту полицией начата проверка.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина выбросился с 16 этажа многоэтажки.