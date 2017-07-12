В Одессе суд продлил срок ареста азербайджанцу, обвиняемому в убийстве украинского боксера Лащенко

Малиновский районный суд Одессы сегодня продлил срок содержания под стражей азербайджанца, обвиняемого в убийстве украинского спортсмена Лащенко в 2015 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей продлила на 60 суток срок содержания под стражей Бабека Дамир- оглы Гасанова, подозреваемого в убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Обосновывая свое представление на продление срока, представитель прокуратуры подчеркнула, что в случае освобождения подозреваемый может скрыться от следствия и влиять на свидетелей. Кроме того, с просьбой продлить меру пресечения выступили адвокаты потерпевших.

Заслушав доводы всех сторон, участвующих в процессе, суд удовлетворил ходатайство о продлении срока пребывания под стражей подозреваемого.

Подсудимый заявил, что не понимает ни украинского, ни русского языка. В связи с тем, что на заседание не явился переводчик, слушание перенесено. Следующее заседание состоится в сентябре.

Как сообщал УНИАН, Гасанов подозревается в том, что он в ночь на 8 апреля 2015 года на территории Городской клинической больницы Одессы №1 в присутствии свидетелей застрелил мастера спорта по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены 3 человека, в том числе Лащенко, получившие огнестрельные ранения. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

16 мая прокуратура области направила материалы дела в Малиновский районный суд Одессы.