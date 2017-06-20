В Киеве 10 машин тушат пожар в Центральном гастрономе на Крещатике (фото, видео)
Движение по Крещатику на участке от Бессарабской площади до улицы Прорезной перекрыто для транспорта. Также существенно затруднено движение транспорта по Крещатику в направлении Европейской площади.
Началось тушение пожара в доме на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого в центре Киева. Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия находятся около 10 пожарных машин и примерно столько же автомобилей скорой помощи.
Судя по характеру пожара, дом по адресу: Крещатик,40/1 загорелся с крыши, поскольку интенсивное пламя и дым сначала наблюдалось только на крыше. Однако огонь уже перекинулся на второй этаж здания, а крыша фактически выгорела.
Пожар интенсивный, поскольку здание старое и имеет деревянные перекрытия. Пожарные поставили две лестницы и с них и с пожарной вышки пытаются потушить пламя.
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Ликвидация пожара проводится со стороны улицы Богдана Хмельницкого.
На #Крещатик'в жарко pic.twitter.com/glgb0c68J0— Володька! (@Volodya1611) 20 июня 2017 г.
С Крещатика подъехал еще один пожарный подъемник с люлькой.
Движение по улице Богдана Хмельницкого в районе Крещатика полностью перекрыто.
Движение по Крещатику на участке от Бессарабской площади до улицы Прорезной перекрыто для транспорта.
Также существенно затруднено движение транспорта по Крещатику в направлении Европейской площади. В обратном направлении автомобили не двигаются. Регуляторы отправляют на разворот.