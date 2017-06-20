В соцсетях массово делятся фотографиями пожара на Крещатике

Как сообщал корреспондент УНИАН, на месте пожара на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого в центре Киева находятся около 10 пожарных машин и примерно столько же автомобилей скорой помощи.

Судя по характеру пожара, дом по адресу: Крещатик,40/1 загорелся с крыши, поскольку интенсивное пламя и дым сначала наблюдалось только на крыше. Однако огонь уже перекинулся на второй этаж здания, а крыша фактически выгорела.

Пожар интенсивный, поскольку здание старое и имеет деревянные перекрытия. Пожарные поставили две лестницы и с них и с пожарной вышки пытаются потушить пламя.

Ликвидация пожара проводится со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

С Крещатика подъехал еще один пожарный подъемник с люлькой.

Движение по улице Богдана Хмельницкого в районе Крещатика полностью перекрыто.

Движение по Крещатику на участке от Бессарабской площади до улицы Прорезной перекрыто для транспорта.

Также существенно затруднено движение транспорта по Крещатику в направлении Европейской площади. В обратном направлении автомобили не двигаются. Регуляторы отправляют на разворот.